Фестивали, премьеры и международные проекты: что ждет зрителей бакинского ТЮЗа

2017-09-06 11:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя (ТЮЗ) в Баку состоялось мероприятие, посвященное открытию нового театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На мероприятии директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов поздравил коллектив ТЮЗа с открытием театрального сезона, рассказал о предстоящих творческих планах, и проектах, реализация которых запланирована до конца года. Было отмечено, что в юбилейном, 90-м сезоне, театр ждут новшества.

Директор театра подчеркнул, что в этом сезоне будет реализован международный проект.

На ноябрь месяц запланирована премьера постановки "Eşqi Nigar" ("Любовь Нигяр"), поставленная совместно с Бакинским институтом Юнуса Эмре по мотивам дастана "Кёроглу". Также ожидается еще одна премьера – спектакль "Qulliver Cırtdanlar ölkəsində" ("Гулливер в стране лилипутов") по произведению Джонатана Свифта, а в конце года состоится показ спектакля "Qar kraliçası" ("Снежная королева").

Мубариз Гамидов также отметил, что с деятельностью Азербайджанского государственного театра юного зрителя знакомы не только в нашей стране, но и за ее пределами. Театр принимает активное участие в различных международных фестивалях и мероприятиях.

Было подчеркнуто, что 7-14 сентября коллектив ТЮЗа примет участие в VI Международном театральном фестивале "Туганлык" в городе Уфа. На фестивале будет представлен моноспектакль "Cəza" ("Наказание") по произведению писателя-драматурга Тамары Велиевой. В постановке занята заслуженная артистка Кямаля Гусейнова. Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник по свету – Вадим Кусков, постановщик трюков – Иса Асадов.

Также коллектив театра получил приглашение на участие в Международном фестивале "Для детей и подростков" в Республики Калмыкия и V Международном театральном фестивале спектаклей малых форм в городе Нижневартовск, который будет проходить 20-30 октября.

(Автор: Джани Бабаева)