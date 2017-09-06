По итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии будет подписано два документа

2017-09-06 11:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджан , Турции и Грузии по итогам трехсторонней встречи в Баку подпишут Бакинскую декларацию и план действий на 2017- 2019 годы, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев журналистам в среду.

В среду в Баку пройдет очередная встреча глав МИД трех стран.

Основа министериала была заложена 8 июня 2012 года в турецком городе Трабзон в рамках подписанной главами внешнеполитических ведомств трех стран Трабзонской декларации. Декларация отражает важнейшие направления взаимного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии в таких сферах, как экономика, энергетика, инфраструктура, транспорт, культура и гуманитарная сфера.

Эти встречи дают возможность в трехстороннем формате обсудить возможности регионального партнерства, способствуют развитию двусторонних отношений, основанных на взаимной выгоде, укреплению регионального процветания, стабильности и безопасности.

Начиная с 2012 года, главы МИД трех стран ежегодно дважды в год встречаются для обсуждения трехстороннего сотрудничества и региональных вопросов.

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоялась 19 февраля 2016 года в Тбилиси.

(Автор: Себа Агаева)