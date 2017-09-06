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Bakan Çavuşoğlu : Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül sonu Bakü’ye gidecek

2017-09-06 11:43 | www.trend.az | 2

Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül sonu Bakü’ye geleceğini söyledi.

Bugün Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu bugün Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret etmek üzere Bangladeş'e gidecek.

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