Bakan Çavuşoğlu : Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül sonu Bakü’ye gidecek

2017-09-06 11:43 | www.trend.az | 2
Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül sonu Bakü’ye geleceğini söyledi.
Bugün Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı gerçekleştiriliyor.
Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu bugün Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret etmek üzere Bangladeş'e gidecek.