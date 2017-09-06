Визит Эрдогана в Азербайджан может состояться в конце сентября

2017-09-06 11:52 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА, в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу сказал, что визит ожидается после сессии Генассамблеи ООН.
Отметим, официальная церемония открытия 72-й сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке.
Проведение традиционных обсуждений ожидается с 19 по 25 сентября.
Президент Турции примет участие в этих обсуждениях.
Отметим, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан ожидался 10-11 сентября, однако спустя некоторое время был отложен.