Визит Эрдогана в Азербайджан может состояться в конце сентября

2017-09-06 11:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу сказал, что визит ожидается после сессии Генассамблеи ООН.

Отметим, официальная церемония открытия 72-й сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке.

Проведение традиционных обсуждений ожидается с 19 по 25 сентября.

Президент Турции примет участие в этих обсуждениях.

Отметим, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан ожидался 10-11 сентября, однако спустя некоторое время был отложен.