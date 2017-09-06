В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

2017-09-06 11:56 | www.apa.az | 3

В Баку проходит шестое заседание глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает АПА, встреча Эльмара Мамедъярова, Мовлута Чавушоглу и Михаила Джанелидзе проходит в закрытом для представителей медиа формате.

По итогам встречи министры выступят с заявлениями для прессы.

Отметим, на 6-й трехсторонней встрече будут рассмотрены решения, принятые на предыдущих встречах, обсуждены вопросы регионального сотрудничества с участием 3 стран. По итогам встречи ожидается подписание «Плана трехстороннего сотрудничества в 2017-2019 гг.».