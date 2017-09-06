В Баку потерпевший разделся перед зданием суда – ВИДЕО

2017-09-06 11:53 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Баку человек в знак протеста разделся по пояс перед зданием Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, потерпевший Санан Исмайлов разделся посреди дороги у входа в суд.

С.Исмайлов протестовал против того, что Вели Ахмедову, который нанес ему огнестрельное ранение, дали легкое наказание.

Судья Фикрет Гарибов приговорил гражданина России В.Ахмедова к 5 годам лишения свободы. Следствие расценило действия В.Ахмедова как умышленную попытку убийства, но судья квалифицировал их как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и смягчил наказание.

Прокурор же потребовал приговорить В.Ахмедова к 17 годам лишения свободы.

С.Исмайлов был задержан сотрудниками полиции и доставлен в 22-ое отделение полиции.

A.M.

