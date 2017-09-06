Назпери Досталиева: Чем резать себя, пусть вернет украденное

2017-09-06 12:00 | www.oxu.az | 4

Человек, подозреваемый в совершении кражи из дома певицы Назпери Досталиевой, попытался покончить с собой в управлении полиции.

Джавид Алиев попытался вскрыть себе вены в Управлении полиции Наримановского района. Раненый при помощи полицейских был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yeniçag.az, сама Назпери Досталиева не стала подробно рассказывать о произошедшем:

«Это тайна следствия, мне запрещено говорить. Поэтому я молчу. Совершившие преступление задержаны. Я не знала, что один из них пытался вскрыть себе вены. Не понимаю, как он смог это сделать в управлении полиции, где он нашел острый предмет? Чем себя резать, пусть вернет украденное. Он вернет все до единого».

А.С.