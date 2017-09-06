Молдова и Беларусь либерализируют грузоперевозки

2017-09-06 11:55 | www.trend.az | 4

Беларусь и Молдова либерализируют двусторонние и транзитные грузоперевозки, передает Белта.

Это предусматривает одобренный правительством Молдовы проект протокола о внесении поправок в белорусско-молдавское межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 4 апреля 1994 года и дополнительный протокол для его применения. Своим решением Кабмин Молдовы одобрил проект протокола и начало переговоров о его подписании.

В частности, перевозки грузов между странами автомобильным транспортом в двустороннем и транзитном режиме будут осуществляться без необходимых сейчас разрешений.

Как отметил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Молдовы Октавиан Калмык, либерализация Молдовой и Беларусью двусторонних и транзитных грузоперевозок облегчит товарообмен между государствами, сократит операционные расходы, повысив таким образом конкурентоспособность транспортных операторов на региональном уровне.

Также предполагается расширить рынок сбыта для молдавских автоперевозчиков.

Протокол намечено подписать до конца текущего года. Он вступит в силу с момента получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о выполнении сторонами внутренних правовых процедур, касающихся вступления в силу данного протокола.

Инициатива подписать протокол для либерализации перевозок грузов принадлежит молдавской стороне, и первые дискуссии на эту тему были начаты в 2015 году. В последний раз эта тема обсуждалась в ходе заседания молдово-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Минске 5-6 июня 2017 года.