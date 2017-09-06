В связи с обнаружением расчлененного трупа работают судмэдэксперты

2017-09-06 12:02 | www.apa.az | 3

5 сентября поступила информация об обнаружении на территории поселка Говсан Сураханского района расчлененного трупа мужчины. На ее основании в присутствии судебно-медицинского эксперта сотрудниками прокуратуры и Управления полиции Сураханского района был незамедлительно произведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, осуществлены другие неотложные процессуальные действия.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Продолжение следствия поручено Следственному управлению Бакинской городской прокуратуры.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и причин произошедшего.