Кто Вы такой дедушка Сорос: кампания против Азербайджана и геноцид мусульман в Мьянме

2017-09-06 12:01 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Петиция о признании Джорджа Сороса террористом набрала за 10 с небольшим дней 100 тысяч подписей на сайте Белого дома. Теперь американская администрация должна рассмотреть это обращение. В тексте обращения к президенту сказано, что «Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан».

Кстати, это далеко не первая акция против Сороса в США за последний год. В феврале была почти аналогичная петиция, обращенная к Трампу, с просьбой лишить гражданства Джорджа Сороса и выслать его из страны за деятельность, направленную на развал Соединенных Штатов. Тогда же в нескольких американских городах прошла акция «День правды», приуроченная к третьей годовщине Майдана на Украине, участники которой назвали Сороса главным спонсором «цветных революций» и нестабильности в мире.

Дедушку Сороса, известного финансового спекулянта, который заработал свои миллиарды отнюдь не честным путем, последние годы обвиняют не только в стремлении подорвать конституционный строй в США и в других странах мира, но и предъявляют ему более страшный кровавый счет. Желающий казаться филантропом и благодетелем, господин Сорос на самом деле является крупным мошенником, который в свое время решил не останавливаться на финансовых преступлениях, но пошел дальше, в политику, где у него окончательно снесло крышу от желания власти. Так кто же вы господин Сорос?

Сорос, стал известен как автор банковского кризиса в Англии в начале девяностых годов, который привел к финансовой катастрофе британского фунта и азиатского финансового кризиса 1998 года, который в результате привел к известному дефолту в России и долгоиграющему финансовому кризису в США.

Однако, амбиции Сороса не заканчивались лишь финансовыми вопросами влияния, в какой то момент, он начал вкладывать деньги во власть, финансируя сотни неправительственных организаций, которые по сути были агентами его влияния и проводниками его воли в разных странах мира. Сорос постоянно пытался использовать религиозные, этнические, социальные вопросы, чтобы столкнуть людей в разных точках мира, чтобы добиться своего.

Сорос активно спонсировал смену режимов и цветные революции по всему миру, не раз становясь причиной кровопролитных столкновений властей с народом. Родина Сороса Венгрия, объявила его персоной нон грата за попытку свержения премьер-министра страны Виктора Орбана. В России финансируемые Соросом НПО еще несколько лет начали вызывать многочисленные вопросы, и их деятельность в большинстве случаев была приостановлена.

Однако, Сорос никогда не останавливался на достигнутом и продолжал гнуть свою линию наращивания влияния в мире. Страшный кризис в Мьянме, а именно в Ракхайне - месте компактного проживания народа рохинджа, - это последнее страшное детище Сороса.

Дело в том, что именно на месте проживания мусульман в Мьянме – в Аракане, находится огромное газовое месторождение "Тан Шве". Конфликт на территории Аракана между буддистами, составляющими большинство жителей страны, и многочисленными мусульманами народности рохинджа длится не один год. За это время жертвами столкновений между силовиками и мусульманами стали тысячи человек.

Интересно, что большую роль в этом конфликте играют организации, финансируемые, в первую очередь, фондами Джорджа Сороса. И, безусловно, деятельность финансируемых Соросом НПО не могла не остаться незамеченной жителями Мьянмы.

В середине августа 2017 года в столице штата Ракхайн прошли массовые демонстрации буддистов, которые обвинили ООН и действующие в стране неправительственные организации, финансируемые Соросом, в разжигании конфликта с мусульманами.

Понятно, что когда руки старика Сороса уже и так по локоть в крови, никакие моральные принципы ему неведомы и терзания совести не страшны.

Что касается Азербайджана, то тут Сорос также пытался раскачать ситуацию изнутри, финансируя НПО, работающие в стране. Однако, власти эту деятельность быстро просекли и пресекли. Однако, попыток своих Сорос не оставил и начал пытаться раскачивать ситуацию извне.

Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал всеобъемлющий отчет THE ARMENIAN CONNECTION HOW A SECRET CAUCUS OF MPs AND NGOs, SINCE 2012, CREATED A NETWORK WITHIN THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE TO HIDE VIOLATIONS OF INTERNATIONAL LAW, в котором раскрывается сеть в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), ведущая пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Доклад связывает некоторых членов ПАСЕ с армянским лобби или организациями, связанными с Арменией.

Авторы доклада убеждены, что Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в суверенных государствах, чтобы навязать свою повестку дня и обеспечить защиту своих финансовых интересов. Они утверждают, что авторитет, полученный Соросом в высших сферах украинской власти, используется, чтобы давать советы или даже принимать решения по вопросам экономической, финансовой и оборонной политики. Сорос рекомендовал провести подготовку украинских Вооруженных сил в Румынии, стране-члене НАТО, с участием американских инструкторов. Эта стратегия по дестабилизации не ограничивается Украиной. Она нацелена на Россию, Турцию, Венгрию, Македонию, Сербию, а также на Азербайджан, страдающий от бесчисленных нападок со стороны "сети Сороса" и "армянской сети", чьи тайные операции в рамках институтов Совета Европы описаны в докладе. Сообщники, имеющие специфические, но схожие интересы, не стесняются препятствовать демократическим выборам суверенных народов, организовывая протесты и мобилизуя своих активных последователей в СМИ и социальных сетях, говорится в докладе.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend