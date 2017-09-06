Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО

2017-09-06 12:16 | www.apa.az | 3

В ходе встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии, в первую очередь Михаил Джанелидзе выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную в процессе тушения лесных пожаров в Грузии.

На встрече было выражено удовлетворение развитием по нарастающей линии стратегического сотрудничества, основанного на дружбе между Азербайджаном и Грузией, взаимном уважении, принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и добрососедства.

Министры еще раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности друг друга в рамках признанных на международном уровне границ, в соответствии с международными нормами и принципами.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической и транспортной сферах создает возможности для реализации широкомасштабных и взаимовыгодных проектов. Кроме того, было подчеркнуто активное сотрудничество между двумя странами в направлении реализации играющего большую роль в энергобезопасности Европы проекта Южного газового коридора на основе успешной практики нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Министры провели широкий обмен мнениями в связи с активизацией усилия для скорейшего завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Он сообщили, что с запуском БТК товарооборот увеличится. Также дипломаты подчеркнули, что имеются широкие возможности для развития транспортного коридора Юг-Запад.

В этой связи министры привлекли внимание к значимости уже сформированного трехстороннего механизма партнерства между Азербайджаном, Грузией и Турцией, которые совместно реализуют важные инфраструктурные проекты.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями вокруг вызывающих взаимный интерес вопросов регионального и глобального характера.

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11:19

В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии – Эльмара Мамедъярова и Михаила Джанелидзе.

Как сообщает АПА, переговоры ведутся в рамках 6-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Отметим, на 6-й трехсторонней встрече будут рассмотрены решения, принятые на предыдущих встречах, обсуждены вопросы регионального сотрудничества с участием 3 стран. По итогам встречи ожидается подписание «Плана трехстороннего сотрудничества в 2017-2019 гг.».