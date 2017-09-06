Террористическая группировка обезврежена в Марокко и Испании

2017-09-06 12:14 | www.trend.az | 3

Национальная полиция Испании и Главное управление внутренней безопасности Марокко обезвредили исламистскую ячейку, действовавшую на территории двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Испании.

Как удалось установить марокканским спецслужбам, террористическая ячейка "планировала крупномасштабные теракты".

Задержаны шесть человек – один в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), пятеро на территории Марокко. Пятеро задержанных – поданные Марокко, один из них имеет вид на жительство в Испании, шестой — гражданин Испании марокканского происхождения.

Лидером ячейки правоохранительные органы считают гражданина Испании, жителя Марокко, который занимался поиском и вербовкой исламистов. Он работал помощником воспитателя в образовательном центре для несовершеннолетних.

Члены группировки собирались по ночам и проводили тренировки, в том числе учились обезглавливать людей.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ.

Полиция установила, что в группировку входили 12 человек – 11 выходцев из Марокко, имевших вид на жительство в Испании, и один уроженец Мелильи марокканского происхождения. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Марокканские власти после терактов задержали несколько человек по подозрению в связях с террористами.