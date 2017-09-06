Как делится совместно нажитое имущество при разводе?

2017-09-06 12:14 | www.trend.az | 4

Вопрос:

Здравствуйте. У меня такие вопросы: в течение какого времени после развода может делиться имущество нажитое во время брака? Могу ли я продать автомобиль, который был куплен в браке без ведома бывшей супруги? Во время развода на раздел автомобиля она не подавала. Спасибо!

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Требования супругов о разделе имущества в судебном порядке могут быть предъявлены в течение 3 лет после расторжения брака.

После расторжения брака вы можете продать автомобиль без ведома бывшей супруги если ей не заявлены требования о разделе имущества.

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