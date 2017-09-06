Объем инвестиций в основной капитал Баку в этом году превысил 8 млрд. манатов

2017-09-06 12:20 | www.apa.az | 4

Объем инвестиционных вложений из всех финансовых источников в основной капитал Баку в январе-июле 2017 года составил 8 млрд. 49,2 млн. манатов, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, инвестиционные вложения негосударственных предприятий составили 71,1%, государственных – 28,9%. На строительно-монтажные работы было направлено 70,7% инвестиционных вложений.



На долю строительства пришлось 72,2% работ, выполненных строительными компаниями в январе-июле 2017 года, 5,3% - на долю капремонта, 3,3% - текущего ремонта, 19,2% - других работ. 88,8% работ выполнены негосударственными строительными компаниями.