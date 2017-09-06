Эльмар Мамедъяров встретился с Михаилом Джанелидзе и Мевлутом Чавушоглу

2017-09-06 12:26 | www.oxu.az | 3

В Баку проходит встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии – Эльмара Мамедъярова и Михаила Джанелидзе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, переговоры ведутся в рамках 6-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

В ходе встречи в первую очередь Михаил Джанелидзе выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную в процессе тушения лесных пожаров в Грузии.



На встрече было выражено удовлетворение развитием по нарастающей линии стратегического сотрудничества, основанного на дружбе между Азербайджаном и Грузией, взаимном уважении, принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и добрососедства.



Министры еще раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности друг друга в рамках признанных на международном уровне границ, в соответствии с международными нормами и принципами.



В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в энергетической и транспортной сферах создает возможности для реализации широкомасштабных и взаимовыгодных проектов. Кроме того, было подчеркнуто активное сотрудничество между двумя странами в направлении реализации играющего большую роль в энергобезопасности Европы проекта Южного газового коридора на основе успешной практики нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.



Министры провели широкий обмен мнениями в связи с активизацией усилия для скорейшего завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Он сообщили, что с запуском БТК товарооборот увеличится. Также дипломаты подчеркнули, что имеются широкие возможности для развития транспортного коридора Юг-Запад.



В этой связи министры привлекли внимание к значимости уже сформированного трехстороннего механизма партнерства между Азербайджаном, Грузией и Турцией, которые совместно реализуют важные инфраструктурные проекты.



На встрече был проведен широкий обмен мнениями вокруг вызывающих взаимный интерес вопросов регионального и глобального характера.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня также встретился с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем развития сотрудничества между двумя братскими странами в различных сферах и вклад встреч в различных форматах в двусторонние отношения, был проведен обмен мнениями по различным вопросам.

Министры высоко оценили сотрудничество и взаимоподдержку между двумя государствами в рамках международных и региональных организаций.