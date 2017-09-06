Россию заподозрили в поджоге лесов в Грузии

2017-09-06 12:30 | www.oxu.az | 4

В Грузии бушуют пожары. Служба спасения и пожарные едва успевают потушить огонь на западе страны, а уже приходится отправляться на восток. Ущерб не подсчитан, сейчас в Грузии четыре крупных очага возгорания. За последние недели уничтожены сотни гектаров насаждений. Частота и география пожаров спровоцировали пересуды о диверсиях, совершаемых Россией, как передает Oxu.Az об этом пишет «Независимая газета»

Вчера огонь добрался до Тбилиси: горел сквер в одном из исторических кварталов столицы, заброшенный, а потому с буйной растительностью. В это же время горели леса в Аджарии, Кахети, в высокогорном Тушети – туда из-за рельефа невозможно подогнать технику, с огнем спасатели и рейнджеры борются фактически голыми руками.

Стихии в разных частях страны противостоят в общей сложности почти 2 тыс. работников спецорганизаций, не считая волонтеров. В наиболее критические моменты им на помощь приходят армейские подразделения и полиция. Пожарные расчеты из Азербайджана, Армении, Турции, спецтехника из Белоруссии, несколько дней тушившие грандиозный пожар в Боржомском ущелье, Грузию покинули. Но турецких вертолетчиков пришлось попросить вернуться – своих ресурсов у Тбилиси не хватает.

Тотальная борьба с огнем пришлась на избирательный период. В октябре в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Не случайно тема разбушевавшейся стихии в эти дни комментируется с заметным политическим оттенком. Оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД) обвиняет власть в неэффективности, растрате средств, предусмотренных на случай природных катаклизмов, и все громче заявляет о причастности к пожарам России, потому как других врагов нет, а горит слишком часто и слишком много.

Кандидат в мэры Тбилиси, вице-премьер Каха Каладзе на встрече с журналистами сказал: пожаров столько и таких масштабных, что мысль о диверсии не может не зарождаться. Однако бывший футболист не стал конкретизировать, заметив, что доказательств для однозначного утверждения все-таки нет. Версию поджогов не исключает и глава МВД Георгий Мгебришвили: когда ситуация стабилизируется, обстоятельства всех пожаров будут изучены скрупулезно.

Выдвинутое «националами» обвинение в адрес России начинает доминировать в экспертных кругах. В частности, главный редактор военного журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в статье, опубликованной в газете «Квирис палитра» («Палитра недели»), написал: леса могли быть подожжены дронами. Ночью трудно засечь небольшие беспилотники, а тем более миниатюрные квадрокоптеры.

«Главное – установить прибор для сброса устройства, разжигающего огонь… технически это легко, а для диверсионной «бомбежки» леса не требуется большая точность», – пишет Аладашвили.

Напомним, в мае этого года в Харькове произошел сильный пожар на крупнейшем в Украине складе оружия и боеприпасов. В результате их часть была уничтожена.Накануне глава СБУ Украины обратился к руководителю ФСБ России с призывом положить конец диверсиям на территории Украины.

Э.А.

