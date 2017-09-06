В Индии во время фестиваля бога Ганеша утонули 12 человек

2017-09-06 12:16 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 12 человек погибли в индийском штате Махараштра в ходе фестиваля бога Ганеша, когда верующие погружают в воду глиняные фигурки божества, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в городе Пуна — здесь погибли четыре человека.

Фестиваль бога мудрости и благополучия Ганеша празднуется в августе или сентябре. В этом году фестиваль начался 5 сентября. В соответствии с традициями, верующие покупают глиняные фигурки Ганеши (изображается в виде человека с головой слона), поклоняются им в течение нескольких дней, после чего погружают их в воду — часто в реку или озеро, иногда просто в объемную емкость до растворения глины.

В Махараштре фестиваль празднуется наиболее активно — устраиваются красочные процессии, верующие провозят статуи божества по улицам к водоему, реке или морю, скандируя при этом: "Ганеша-отец, возвращайся скорее назад в следующем году".

Начиная с 25 августа власти штата повысили меры безопасности, приведя в готовность полицию, пожарных, береговую охрану и другие службы. В Махараштре церемония погружения фигурок божества, как правило, проводится на 11-й день фестиваля (в других регионах длительность фестиваля отличается).

В Индии регулярно во время религиозных праздников, в основном во время фестивалей бога Ганеша и бога Солнца Сурьи, гибнут десятки людей в ходе церемоний "купания" идолов. В прошлом году за весь фестиваль Ганеши погибли 28 человек, еще 21 человек погиб в ходе фестиваля Сурьи в Бихаре.