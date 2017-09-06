Армянские власти нашли способ еще немного ограбить свой народ

2017-09-06 12:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ С 1 сентября граждане, которые получают в Армении семейные пособия, обязаны предоставлять в отделения социального обслуживания уведомления о нахождении членов семьи за рубежом, пишут армянские СМИ.

Как объяснили представители армянских властей, такой порядок был введен для того, чтобы выяснить, работает ли член семьи, получающей пособие, за рубежом, и какие доходы имеет данная семья.

То есть, в случае, если член семьи работает как гастербайтер в России, армянские власти страны больше не станут платить его семье и без того скудное пособие.

Согласно порядку, на третий месяц отсутствия члена семьи в социальную службу должно быть представлено уведомление о высылаемых семье из-за рубежа средствах. А этот документ поможет правительству еще и налоги потребовать с семьи гастербайтера, чтобы пополнить разворованную коррумпированной верхушкой власти казну.

Численность граждан Армении, которые ездят на заработки за рубеж, достигает сотен тысяч, большая их часть содержит социально необеспеченные семьи.

«При сложной социально-экономической и финансовой ситуации в Армении правительство пытается «соскрести» с народа там, где можно – чтобы заполнить бюджет, с одной стороны, а с другой не выполнять социальных обязательств.

Данное решение может только стимулировать эмиграцию, так как гастарбайтеры могут увезти и свои семьи», - пишет издание lragir.

В Армении нет политики, в отличие от других стран, где этот вопрос регулируется, и государство даже получает прибыли.

В Армении не только нет никакой приемлемой политики в отношении трудовой миграции, но и делается все наоборот, что может привести к снижению поступлений, которые помогают содержать сотни семей, которые бы просто не выжили, если бы не вливания из-за рубежа.

(Автор: Эльмира Таривердиева )