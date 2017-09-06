Министр обороны Азербайджана принял участие в выставке «MSPO-2017» в Польше

2017-09-06 12:23 | www.apa.az | 3

Находящийся с визитом в Республике Польша министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной выставке оборонной промышленности «MSPO - 2017», проходящей в городе Кельце.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, азербайджанская делегация осмотрела представленную на выставке продукцию военного назначения, а также ознакомилась с достижениями предприятий оборонной промышленности различных стран в сфере производства оружия, военной техники и оборудования.