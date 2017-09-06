Пресс-секретарь президента: Эта информация смехотворна

2017-09-06 12:38 | www.oxu.az | 5

Азер Гасымов выразил отношение к написанному о нем в «The Guardian».

Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов выразил отношение к тому, что его имя было названо в статье «The Guardian» от 4 сентября «О выплатах официальным лицам Азербайджана посредством тайных финансовых схем».

Как передает Oxu.Az, в ответ на запрос АПА Азер Гасымов сообщил: «Информация в указанной статье настолько абсурдна, что, честно говоря, я не хотел бы реагировать на нее. Как вы знаете, в мире есть определенные круги и их покровители, а также финансируемые армянским лобби представители разных СМИ, которые ведут антиазербайджанскую деятельность. Они регулярно распространяют немыслимые, полные клеветы, лживые сообщения об Азербайджане. Эта публикация одна из них. Причем эти статьи представляются так, будто указанные в них факты основаны на доказательствах и документах. В некотором смысле все это преследует цель оказать психологическое воздействие на массового читателя, не знакомого с сутью вопроса. Что касается конкретно моего имени, эта информация со злым умыслом смехотворна. Кроме того, если мы учтем тот факт, что одним из авторов статьи является Дина Нагапетян, вопрос становится яснее. Еще раз довожу до сведения, что такого рода вздор, являющийся плодом больного воображения, направлен на нанесение урона имиджу Азербайджана».

По мнению А.Гасымова, подобные попытки результата не дадут.

«Все эти усилия ничто иное, как пустая и бессмысленная трата времени. Считаю, что любое издание, рассматривающее себя в качестве солидного СМИ, не должно публиковать такую бессмысленную информацию», - сказал пресс-секретарь.

A.M.