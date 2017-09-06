МИД РФ заявил о продвижении в переговорах по зоне деэскалации Идлиб

2017-09-06 12:23 | www.trend.az | 3

В переговорах по определению параметров зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб удалось существенно продвинуться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.

"По провинции Идлиб идут контакты между странами-гарантами и инициаторами астанинского процесса – Россией, Ираном и Турцией, в ходе которых серьезно уже продвинулись по согласованию параметров конфигурации и методов обеспечения безопасности относительно зоны деэскалации в провинции Идлиб. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы услышим уже более конкретные новости", — сказал Лавров журналистам на полях Восточного экономического форума.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.