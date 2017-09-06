Президент Польши поддержал безвизовый режим с Казахстаном

2017-09-06 12:25 | www.trend.az | 4

Президент Польши Анджей Дуда поддержал предложение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о взаимном безвизовом режиме между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интерес наших предпринимателей к Казахстану очень высокий. Сегодня в Астану прибыли не только представители польского правительства, из которых двое - министры, но и представители польских компаний, которые заинтересованы либо в начале, либо углублении сотрудничества с казахстанскими партнерами. Польские фирмы на казахстанском рынке уже несколько лет. Я думаю, что этому способствуют такие действия, как отмена визового режима для польских граждан до 30 дней, что облегчает не только деловые контакты, но также и туристические визиты. И запуск прямого авиасообщения, которая реализует польская компания между Варшавой и Астаной. Я поддерживаю то, что бизнесмены и туристы из Казахстана могли бы приезжать в Польшу без виз. Мы уже заявляли об этом на международном форуме. Так что, господин Президент, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства. Наша позиция здесь однозначна», - сказал Анджей Дуда во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Казахстана.

Глава польского государства также сообщил, что завтра Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев покажет ему казахстанский павильон на ЭКСПО-2017. В целом, он отметил, что нынешний визит для него очень важен.

Ранее Нурсултан Назарбаев предложил сделать взаимным безвизовый режим между двумя странами. «Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами и мы это же просим у польской стороны», - отметил Нурсултан Назарбаев во время заявления для прессы по итогам переговоров в Акорде.