Среднемесячная зарплата в Баку выросла на 8,3%

2017-09-06 12:29 | www.apa.az | 3

Число работающих по найму в Баку по состоянию на 1 июля 2017 года составило 97,7 тыс. человек.

Как передает АПА-Экономикс, согласно данным Госкомстата Баку, из них 26,7 тыс. человек работают в добывающей промышленности, 48,1 тыс. человек - в перерабатывающей промышленности, 9 тыс. человек – в сфере производства электроэнергии и газа, 13,9 тыс. человек – в сфере водоснабжения.

За январь-июнь этого года среднемесячная зарплата наемных работников в Баку в годовом исчислении выросла на 8,3% и составила 1481,1 маната.