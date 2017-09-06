Победители «GQ Men of the Year Awards 2017» – ФОТО

2017-09-06 12:46 | www.oxu.az | 2

Британский журнал «GQ» назвал имена знаменитостей, которые выделились среди своих коллег в 2017 году.

Премия «Человек года - 2017» по версии британского журнала «GQ» состоялась 5 сентября в лондонском пространстве «Tate Modern».

На церемонию награждения прибыли самые яркие представители шоу-бизнеса, среди которых на красной дорожке щеголяли Рита Ора, Джаред Лето, Натали Дормер, Поппи Делевинь, Аннабель Уоллис, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные источники.

Звание «Человек года» в 2017-м получил 65-летний актер Марк Хэмилл, который играет роль Люка Скайуокера в саге «Звездные войны» с 1977 года.

Зейн Малик признан самым «шикарным» мужчиной Британии. А «Женщиной года» стала модель Адвоа Абоа. Джаред Лето отмечен за актерские заслуги. Интересно, что для церемонии 45-летний голливудский красавчик выбрал яркий костюм от Gucci.

A.C., Э.Дж.

