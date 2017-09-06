Готовится саммит глав Азербайджана, Турции и Грузии - Мамедъяров (ФОТО)

2017-09-06 12:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии договорились подготовить саммит на высшем уровне, сказал министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи в Баку.

По его словам, страны также договорились разработать дорожную карту будущего сотрудничества.

«Состоялись интересные и плодотворные переговоры. Три страны реализуют множество региональных проектов, и мы обсудили ход их реализации», - сказал Мамедъяров.

По его словам, проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) завершится до конца года, в результате чего откроются грандиозные возможности для сотрудничества. "Потребность в этом проекте есть, также, как уже есть и необходимый объем грузоперевозок. Три страны также намерены задействовать другие пути грузоперевозок - морские и магистральные, - сказал глава МИД Азербайджана.

«Мы также обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ, энергетики и других сферах. Мы также подписали план действий на 2017-2019 годы, который охватит сотрудничество во всех сферах», - сказал министр.

Отметим, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Себа Агаева)