Азербайджан, Турция и Грузия намерены поднять экономические отношения на новый уровень - Чавушоглу

2017-09-06 12:33 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ Азербайджан, Турция и Грузия намерены поднять экономические отношения на новый уровень, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД стран в Баку.
По его словам, трехсторонние форматы вносят важный вклад в развитие регионального сотрудничества.
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет использоваться для укрепления сотрудничества трех стран в транспортной сфере», - сказал Чавушоглу.
Три стороны должны прилагать больше усилий для решения ряда вопросов по таможне, логистике, транспорту и т.д., отметил министр.
В этом аспекте он подчеркнул важность придания импульса работе на уровне других министерств и ведомств трех стран.
(Автор: Себа Агаева)
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