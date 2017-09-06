Азербайджан, Турция и Грузия намерены поднять экономические отношения на новый уровень - Чавушоглу

2017-09-06 12:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Азербайджан, Турция и Грузия намерены поднять экономические отношения на новый уровень, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД стран в Баку.

По его словам, трехсторонние форматы вносят важный вклад в развитие регионального сотрудничества.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет использоваться для укрепления сотрудничества трех стран в транспортной сфере», - сказал Чавушоглу.

Три стороны должны прилагать больше усилий для решения ряда вопросов по таможне, логистике, транспорту и т.д., отметил министр.

В этом аспекте он подчеркнул важность придания импульса работе на уровне других министерств и ведомств трех стран.

(Автор: Себа Агаева)

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