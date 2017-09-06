Мовлут Чавушоглу: «Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии»

2017-09-06 12:40 | www.apa.az | 3

Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с грузинским и азербайджанским коллегами заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

М. Чавушоглу сказал, что совместные проекты Турции, Азербайджана и Грузии реализуются не только для благополучия этих стран, но и региона: «В 2018 году будет дан старт проекту TANAP. Этот проект внесет вклад в энергобезопасность Европы. Работа в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс близится к завершению. Будет совершены тестовые поездки. Мы обсудили даты. Этот проект объединяет не только 3 страны».

Отметим, сегодня в Баку проходит шестое заседание глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.