Министр: В Азербайджане и Турции близятся к завершению работы в рамках проекта ТАNAP

2017-09-06 12:45 | www.apa.az | 5

«Позиции Турции, Азербайджана и Грузии по политическим и международным вопросам совпадают».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава МИД АР Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Грузии и Турции. Говоря о ходе реализации энергетических проектов, министр отметил, что в Азербайджане и Турции близятся к завершению работы в рамках проекта ТАNAP.

«Другим проектом, в котором принимают участие три страны, является проект Баку-Тбилиси-Карс. Уверены, что в ближайшее время завершится строительство железнодорожной линии на территории Турции, и в скором времени будет запущена линия, соединяющая Восток с Западом»,-сказал он.