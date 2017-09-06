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Интеллигенция обратилась к президенту по поводу Мехмана Алиева

2017-09-06 12:52 | www.oxu.az | 3

Группа депутатов Милли меджлиса, представителей общественности и медиа обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействия в изменении меры пресечения директору информационного агентства Turan Мехману Алиеву.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Haqqin.Az.

Как отмечено в обращении, которое публикует агентство Turan, М.Алиев имеет большие заслуги перед страной, широко известен в мире, как авторитетный журналист и медиа-эксперт.

«Мехман Алиев сам и возглавляемое им агентство имеют многочисленные награды, они были активными участниками прорыва информационной блокады вокруг Азербайджана и доведения до мировой общественности правды о Карабахском конфликте. Именно агентство Turan первым сообщило миру о трагедии Ходжалы. Документальный фильм «Бесконечный коридор» был снят на основе архивов Турана и при творческой поддержке агентства. Благодаря этому международному проекту, полмиллиарда людей в мире узнали о трагедии Ходжалы», - далее говорится в обращении.

Содержание под арестом Мехмана Алиева, чтобы он не уклонился от следствия, не убедительно, ибо он с первого дня не скрывался, а наоборот, сотрудничал со следствием, подчеркивается в обращении.

Авторы обращения выражают надежду, что президент Азербайджан окажет содействие в объективном ведении следствия и изменении меры пресечения в отношении М.Алиева и освобождения его из-под стражи.

Обращение подписали председатель Союза писателей Азербайджана Анар, депутаты Милли Меджлиса Асим Моллазаде, Фазиль Мустафа, экс-министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, председатель Союза музыкальных деятелей Азербайджана Фархад Бадалбейли, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы, кинорежиссер и сценарист Рамиз Фаталиев, ректор университета «Хазар» Гамлет Исаханлы, ученый-востоковед Фарда Асадов, народный артист Азербайджана Нуреддин Мехтиханлы, председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, председатель журналистского объединения «Новое поколение» Ариф Алиев, глава Центра содействия развитию журналистки Гулу Магеррамли.

Э.А.

 

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