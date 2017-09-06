Гюльнара Халилова в проекте "Семинария девушек" - путь к успеху (ФОТО)

2017-09-06 12:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский модельер-дизайнер, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды, художник театра и кино, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова стала очередным гостем проекта "Qızlar Seminariyası" (Семинария девушек), который реализуется Центром образования для молодежи.

Главная цель проекта – проведение семинаров и тренингов для эффективной работы в государственном и частном секторе, прививание основ в управленческой деятельности, активизация в общественно-образовательной сфере страны. В рамках двухмесячной программы участницы проекта встречаются с известными представительницами, которые добились успеха в своей сфере, перенимают необходимые опыт и знания.

На встрече Гюльнара Халилова отметила, что среди всего многообразия проблем теории и практики управления главное место, безусловно, принадлежит комплексу вопросов, связанных с содержанием управленческой деятельности, с индивидуальной деятельностью руководителя.

"Целью управленческой деятельности является обеспечение эффективного функционирования определенной организационной системы. От грамотного процесса планирования, организации, мотивации и контроля во многом зависит решение проблем, достижения поставленных целей", - отметила Гюльнара Халилова.

Гюльнара Халилова рассказала о своей успешной деятельности в сфере индустрии моды в целях пропаганды и сохранения нашего древнего наследия – азербайджанской национальной одежды, ее модернизации в соответствии с современными требованиями, успехах на международной арене в Великобритании, России, Китае, Турции, Египте, ОАЭ, Австрии и других странах, различных коллекциях, посвященным в том числе первым Европейским играм Баку-2015 и IV Играм исламской солидарности Баку-2017, о Каталоге по пропаганде азербайджанской национальной одежды в Европе. Дизайнеру принадлежит идея учреждения в стране Дня национальной одежды, который принят и рассматривается министерством культуры и туризма Азербайджана.

Участницам встречи была преподнесена книга Гюльнары Халиловой "Azərbaycan musiqi qruplarının geyım ənənələri" (Традиции одежды азербайджанских музыкальных групп).

(Автор: Вугар Иманов)