Мовлут Чавушоглу: «Подход Турции, Азербайджана и Грузии к урегулированию конфликтов идентичен»

2017-09-06 12:55 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с грузинским и азербайджанским коллегами заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

Он сказал, что неприкосновенность территорий составляет основу международного права, все три страны поддерживают это: «Мы являемся сторонниками урегулирования конфликта мирным путем и посредством дипломатических каналов. Конфликты в Грузии и Азербайджане имеют своих посредников и международные форматы. В этом году в Генеральной ассамблее ООН в повестку включены 2 вопроса в связи с Азербайджаном. Азербайджан продолжает прилагать усилия по урегулированию конфликта, и в этом вопросе международное посредничество играет большую роль».