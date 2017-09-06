Баку, Анкара и Тбилиси намерены придать новый импульс отношениям - Джанелидзе

2017-09-06 12:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Баку, Анкара и Тбилиси намерены придать новый импульс отношениям, сказал глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе в среду в Баку на брифинге по итогам министериала.

Глава МИД Грузии отметил намерение Тбилиси расширить сотрудничество с Баку и Анкарой как на двустороннем уровне, так и в региональном формате.

Региональные проекты охватывают более широкую географию, отметил Джанелидзе. По словам главы МИД Грузии, достигнутые успехи в области реализации крупных региональных проектов вносят большой вклад в региональную безопасность.

Глава МИД также отметил, что три страны успешно сотрудничают на международной арене, поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и плодотворно взаимодействуют в этой сфере на различных площадках.

(Автор: Себа Агаева)