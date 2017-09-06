Глава МИД Азербайджана: «Всем известно, что за вопросы будут обсуждаться с Налбандяном»

2017-09-06 13:04 | www.apa.az | 3

«Встреча с министром иностранных дел Армении согласована, однако ее дата пока не уточнена».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава МИД АР Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Турции и Грузии.

По словам министра, всем известно, что за вопросы будут обсуждаться с Налбандяном.

«Главное это принятие политического решения, на основе которого войска Армении будут выведены с оккупированных территорий», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Отметим, встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в сентябре в Нью-Йорке в рамках заседания Генассамблеи ООН.