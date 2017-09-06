Министр: «Весь мир должен деликатно относиться к событиям в Мьянме, к сожалению этого не происходит»

2017-09-06 13:06 | www.apa.az | 3

«Мы очень благодарны Азербайджану за его позицию по Мьянме. Там разворачивается человеческая драма. Весь мир должен деликатно относиться к происходящему в Мьянме, к сожалению этого не происходит».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с грузинским и азербайджанским коллегами заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

Он заявил, что из Баку поедет в Бангладеш: «Мы с азербайджанским коллегой обсудили, что можно сделать на международном уровне. Мы должны добиться справедливого и надежного решения вопроса Аракана».

Отметим, в результате нападения армии Мьянмы на мусульман в регионе Аракан под предлогом борьбы с вооруженными группировками за последнюю неделю было убито много мусульман. Были сожжены десятки сел. Десятки тысяч мусульман пытаются спасти свои жизни, обратившись в бегство.