Чавушоглу о визите Эрдогана в Азербайджан

2017-09-06 13:20 | www.oxu.az | 3

Стало известно приблизительное время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу сказал, что визит ожидается после сессии Генассамблеи ООН.



Отметим, официальная церемония открытия 72-й сессии Генассамблеи ООН состоится 12 сентября в Нью-Йорке.



Проведение традиционных обсуждений ожидается с 19 по 25 сентября.



Президент Турции примет участие в этих обсуждениях.



Отметим, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан ожидался 10-11 сентября, однако спустя некоторое время был отложен.

A.M.

