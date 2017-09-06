Спортивные гимнасты Азербайджана - финалисты болгарского этапа Кубка мира

2017-09-06 12:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Команда азербайджанских гимнастов в составе Мурада Агарзаева, Бендже Таласа, Юлии Иншиной, Марины Некрасовой и Екатерины Тишковой возвратилась с этапа Кубка мира, прошедшего на солнечных берегах черноморского побережья Болгарии.

Особо отличились на турнире с участием гимнасток из 20 стран представительницы прекрасной половины человечества говорится в сообщении федерации гимнастики Азербайджана.

Самого лучшего результата добилась Ю. Иншина, пробившаяся в три финала из четырех возможных. Высокое 5-е место с показателем 12.55 балла она заняла в финале вольных упражнений. По итогам двух опорных прыжков судейская коллегия соревнований определила ее на 6-й строчке, а вторую финалистку из Азербайджана М. Некрасову - на 8-й позиции. Еще дважды гимнастки страны выходили на финальный помост Дворца спорта в Варне, где замкнули (Некрасова на разновысоких брусьях и Иншина на бревне) 8-ки лучших в этих гимнастических дисциплинах соответственно.

Мужская команда запомнилась одним финальным выступлением на кольцах, где Б. Талас также показал 8-й результат.

В ближайшее время сборную страны по спортивной гимнастике несколько контрольных соревнований и главный старт года - чемпионат мира 2-8 октября в Канаде.