Баку призвал Анкару и Тбилиси расширить взаимодействие в урегулировании конфликтов

2017-09-06 12:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Баку призвал Анкару и Тбилиси расширить взаимодействие в урегулировании конфликтов. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи в Баку.



"Подходы трех стран к принципам территориальной целостности государств совпадают. Безусловно, мы выступаем за решение конфликтов дипломатическим путем. Вопрос конфликтов обсуждается во всех международных организациях и думаю мы должны еще больше расширить взаимодействие в этом вопросе», - сказал Мамедъяров.

В урегулировании конфликтов принципы территориальной целостности и суверенитета должны быть основными, сказал Мамедъяров.

Вопрос нерешенных конфликтов на территории стран членов ГУАМ вновь вынесен на повестку очередной сессии Генассамблеи ООН, сказал Мамедъяров.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта требует принятия политического решения, сказал Мамедъяров.

По словам министра, его встреча с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном планируется, однако, точные сроки встречи пока не согласованы.

Возможно встреча состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН, сказал Мамедъяров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)