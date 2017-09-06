Эльмар Мамедъяров: «Страны ГУАМ могут выступить с совместным заявлением в рамках Генассамблеи ООН»

2017-09-06 13:09 | www.apa.az | 3

Страны ГУАМ могут выступить с совместным заявлением в рамках Генассамблеи ООН.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с грузинским и турецким коллегами заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, этот вопрос будет согласован со странами ГУАМ: «В этом году на Генассамблее ООН на обсуждение будут вынесены 2 резолюции в связи с оккупированными территориями Азербайджана и замороженными конфликтами в странах ГУАМ».