Завтра на территории Азербайджана ожидаются дожди

2017-09-06 13:12 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на сильный северо-западный. Ближе к вечеру местами возможны дожди.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, в первой половине дня 28-33°, вечером до 24° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, в первой половине дня 31-33°, вечером до 24° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 7 до утра 8 сентября на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, сильный ветер хазри на фоне повышенного атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана утром, начиная с северных и восточных районов, местами ожидаются грозы, временами – дожди. Вечером кое-где возможен град. Западный ветер в некоторых местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° днем 22-27° тепла.