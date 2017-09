Если вы хотите понять Азербайджан, поднимитесь на самую высокую гору... - репортаж Euronews (ВИДЕО)

Телеканал Euronews представил сюжет, посвященный азербайджанскому искусству исполнения на таре.

В размещенном на сайте телеканала материале отмечено, что тар имеет форму восьмёрки – символа бесконечности.

"Его звучание обогатило музыкальные традиции Азербайджана и превратило его в легенду. Когда-то он играл только в богатых домах.

Аврора Велес, Euronews: "В наши дни у тара 11 струн и, благодаря своим богатым музыкальным возможностям, это наиболее часто используемый на Кавказе музыкальный инструмент".

Раньше у тара было гораздо меньше струн. Но в конце 18 века знаменитый тарзен (исполнитель тара) Садыхджан, которого также прозвали "Отец тара", переделал его, добавив струны. После этого у тара началась новая жизнь. Сегодня он включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Секреты выделки и обработки передаются из поколения в поколение и бережно хранятся местными мастерами.

Махир Валадов: "Для создания инструмента мы используем три типа древесины: тутовое дерево для корпуса, грецкий орех для грифа, ореховое дерево для колышков и мембрану из говяжьего пузыря, натянутую на обе части корпуса".

Тар в переводе с персидского означает – струна. Его корпус выдалбливается из дерева и состоит из двух чаш (в основном сделанных из тутового дерева), затянутых мембраной из животного пузыря или рыбьей кожи, длинный гриф обычно делают из орехового дерева.

На грифе тара — 22 основных лада и 2-3 дополнительных камышовых, наклеенных у корпуса. Находящимися в специальном желобке грифа, основные лады фиксируются вставными деревянными колышками.

"Если вы хотите понять Азербайджан, поднимитесь на самую высокую гору и послушайте, как звучит тар", - говорится в репортаже.