Antalya'ya Rusya'dan Gelen Turist Sayısında Artış

2017-09-06 13:26 | www.trend.az | 0

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın ağustos ayında 2016 yılı aynı dönemine göre yabancı turist sayısını aştığını bildirdi. Yağcı, "Ağustos ayında Rusya'dan 2014 yılına göre yüzde 6 artış, Almanya'dan ise 2016 yılına göre eksi yüzde 7 düşüş yaşandı" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ağustos ayı turist sayılarını değerlendirdi. Antalya Havalimanı giriş verilerine göre Rusya'dan geliş sayısının bu yıl ağustos ayında, en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014'ü geçtiğini belirten Yağcı, "Rusya'dan 2014 yılına göre yüzde 6 artış oldu. Fakat diğer bir kaynak pazarımız olan Almanya ise 2016 yılına göre eksi yüzde 7 düştü. Almanya'daki durum Antalya'nın geçmiş yıllara göre iyileşmesini olumsuz etkilemekte. Rusya pazarındaki büyümede kaldıraç rolünü konaklama kesimi üstlenmiş olup, ciddi oranda fiyat indirimleri yapılarak pazarın bir sezonda eski talep yapısına dönmesine olanak sağlamıştır. Genel olarak sadece ağustos ayında Ukrayna, İsrail, Beyaz Rusya, Romanya, Moldova, İran, Arnavutluk, Litvanya, Kosova, Ürdün ve Irak'tan gelen turist sayıları 2014 yılını geçmiş durumda. İngiltere pazarı Temmuz ayında yüzde 13 arttı. Kazakistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan'da 2016 yılına kıyasla büyüme gerçekleşti, fakat 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşmadı" dedi.

Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Avusturya pazarlarındaki düşüşün devam ettiğini kaydeden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Bu pazarlardaki düşüş diğer pazarların büyüme ivmesini olumsuz etkilemekte. Ağustos ayı genelinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 2016 yılına göre yüzde 73 artmış, 2015 yılına göre yüzde 8 ekside ve 2014 yılına göre yüzde 11 eksidedir."

Yağcı, "Ocak-Ağustos 2017 yılı verilerine baktığımızda Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyon 144 bin 537 olup 2016 yılına göre yüzde 63 artış, 2015 yılına göre yüzde 14 ekside ve 2014 yılına göre yüzde 18 eksidedir" açıklamasında bulundu.

Alman pazarı

AKTOB Başkanı Yağcı, "Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya yaşanan kayıplara rağmen 2'nci sıradaki yerini koruyor. Siyasetin gölgesinde kalan bu pazarla olan ilişkilerimizi canlandırma yönünde önemli temaslar kuruyoruz. Türk turizminin gelişmesinde önemli yapı taşlarından birisi olan Alman pazarında yıllardır birlikte işbirliği yaptığımız tur operatörleri ile bu konuda büyük destek ve işbirliği içindeyiz. Verilere bakıldığında Antalya, Türkiye'ye talebin yeniden yönlenmesinin itici gücü olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda Antalya'da konaklama sektörü büyük özveri gösterdi. Turizm vizyonumuzda değişiklik yok, İspanya'yı rakip olarak görüyoruz. 2017 yılındaki büyümenin ana unsuru Rusya pazarı olmuştur. 2018 yılında Avrupa pazarında özellikle Almanya, Benelüks ve İskandinav ülkerinde büyümeye mutlaka geçmeliyiz" dedi.

Yağcı, "Antalya, Rusya odaklı bir büyüme modelinde Avrupa pazarında, özellikle Almanya'daki düşüş büyüme rakamlarını olumsuz etkilemekte. Antalya 2014 ve 2015 yılına kıyasla oluşan farkı ağustos ayı itibari ile daha da kapatmıştır. 2018 yılında Avrupa pazarında ve temelinde Almanya'daki talebi tekrar pozitife çevirip 2018 yılında fiyatlarımızı sürdürülebilir seviyelere çekmemiz gerekecektir. Bu noktada kamu kesiminin acil olarak sektörle işbirliği zemini oluşturup 2018 yılının temel stratejisini Avrupa pazarını baz alarak oluşturmalıdır" ifadelerini kaydetti