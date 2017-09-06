Çavuşoğlu: Arakan'a kalıcı bir çözüm bulmak şart

2017-09-06 13:28 | www.trend.az | 0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Memmedyarov, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel konular başta olmak üzere küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu görüşmelerin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile ortak basın toplantısında konuştu.

"BU DURUMA KALICI ÇÖZÜM BULMAMIZ ŞART"

Çavuşoğlu, "Arakan'daki ihtiyaçları çözdükten sonra uluslararası camiada ne yapabileceğimize karar vereceğiz. Çünkü biz her zaman mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Arakan'a kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Birçok insan yaşadıkları yeri terk ettiler. Ben 2 sene önce Ramazan ayında Arakan'a gitmiştim ve dışarı çıkmaları dahi yasaktı. Bu duruma kalıcı bir çözüm bulmamız şart" şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU BANGLADEŞ'E GEÇECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların (Rohingaların) yaşam koşullarını yerinde incelemek amacıyla 7-8 Eylül'de Bangladeş'i ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında başkent Dakka’da Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.