Глава МИД Грузии: «Мы за мирное разрешение конфликтов»

2017-09-06 13:29 | www.apa.az | 2

«Мы выступаем за разрешение конфликтов мирным путем и в рамках принципа территориальной целостности».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Азербайджана и Турции. По его словам, необходима интенсификация международных усилий по разрешению конфликтов в Азербайджане и Грузии.

Говоря о трехстороннем формате переговоров руководителей МИД Азербайджана, Грузии и Турции, глава грузинской дипломатии отметил, что он представляет собой уникальный механизм сотрудничества.

«Исполняется 25 лет со дня установления дипотношений между нашими странами. Мы добились налаживания образцовых политических, торговых, экономических и межчеловеческих связей, что находит свое отражение в отношениях между нашими народами. Наши совместные проекты служат интересам не только трех стран. Крупные проекты в сфере транспорта и энергетики, участниками которых мы являемся, придают импульс развитию и стабильности региона. С нетерпением ожидаем открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - отметил он.