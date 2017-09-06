В парке Центра Гейдара Алиева состоится летное шоу и выставка авиамоделей (ФОТО)

2017-09-06 13:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Девятого сентября в парке Центра Гейдара Алиева состоится летное шоу и выставка авиамоделей.

Мероприятие будет организовано в рамках сотрудничества с Национальной академией авиации.

В шоу и выставке примут участие около 30 авиамоделей представленных на международных соревнованиях и фестивалях. Вместе с тем профессиональные пилоты, конструкторы и преподавательско-студенческий состав Национальной академии авиации проведут практические тренинги для интересующихся проектированием, строительством и управлением авиамоделями.

Цель мероприятия - эффективная организация досуга для детей и подростков, поддержка развития их умений и способностей, мероприятие также поможет привить навыки практического проектирования, подготовки и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Шоу-выставка авиамоделей начнется в 16:00. Участие в мероприятие свободное.