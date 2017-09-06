В рамках проекта «Шахдениз-2» выполнено более 96% работ - ОБНОВЛЕНО

2017-09-06 13:30 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе президента, И.Алиеву было сообщено, что в рамках проекта «Шахдениз-2» на сегодня выполнено более 96% работ. В ходе его реализации в Азербайджане было открыто 24 тыс. новых рабочих мест. План работ в рамках проекта «Шахдениз-2» предусматривает монтаж 2 новых объединенных мостом добывающих платформ, бурение с помощью двух полупогружных установок не менее 26 подводных скважин, прокладка на глубине 500 метров трубопроводов, длиной 500 км, расширение Сангачальского терминала. Основное внимание будет уделено добыче оставшихся в пластах ресурсов, помимо доказанных 16 млрд. кубометров газа и до 120 тыс. баррелей конденсата в сутки. Проект предусматривает ежегодные поставки 6 млрд. кубометров газа в Турцию и 10 млрд. кубометров – в Европу.

10:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии презентации судна для подводного строительства «Ханкенди», построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу компании BP в рамках проекта «Шахдениз-2».

Как сообщили АПА-Экономикс в компании BP-Azerbaijan, стоимость строительства судна составила 378 млн. долларов. Посредством судна «Ханкенди» в течение следующих 11 лет будут проводиться подводные строительные и монтажные работы на месторождении Шахдениз.

Как отметил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, компания испытывает чувство гордости от ввода в эксплуатацию этого сложного и многофункционального судна, которое в рамках крупного проекта «Шахдениз-2» способно внедрить в Каспийском море самую современную подводную добывающую технологию. «Это еще одно знаменательное достижение в сотрудничестве с местными подрядчиками по проекту «Шахдениз». Мы ожидаем, что судно «Ханкенди» окажет значительную поддержку реализации проекта. Выражаю свою благодарность Бакинскому судостроительному заводу, имеющему большие заслуги в деле завершения безопасного и эффективного строительства этого уникального судна, и другим сторонам, придавшим импульс этим работам», - сказал Г.Джонс.

Длина судна составляет 155 метров, его ширина - 32 метра, а площадь основной палубы - 2000 квадратных метров. Общий вес судна составляет 17600 тонн, его осадка - 6,5 метра, а грузоподъемность - 5000 метрических тонн. На судне имеются два машинных отделения с шестью 4,4-мегаваттными и двумя 3,2-мегаваттными генераторами. Оно оснащено системой динамического позиционирования, что позволяет осуществлять работы при волнах высотой 3,5 метра, 900-тонным основным краном для проведения операций на глубине до 600 метров, двумя водолазными капсульными системами на 18 человек, двумя управляемыми удаленно подводными аппаратами и укрепленной шахтой для спуска оборудования. Судно «Ханкенди» сможет осуществлять самые сложные работы без якоря.

Палуба судна рассчитана максимум на 175 человек, включая экипаж и специалистов. Работники судна состоят из местных и зарубежных специалистов в областях инженерии и управления проектом. Предусмотрено проведение масштабных курсов, чтобы в дальнейшем рабочий состав состоял полностью из местных кадров. Судно «Ханкенди» было спроектировано и построено на Бакинском судостроительном заводе, который является совместным предприятием SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании и Keppel O&M.