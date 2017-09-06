Азербайджан увеличил импорт вина из Грузии

2017-09-06 13:35 | www.apa.az | 2

В январе-августе 2017 года Азербайджан импортировал 102 342 бутылки вина из Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА-Экономикс со ссылкой на Агентство виноделия страны, это на 170% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В январе-августе 2017 года Грузия экспортировала 45,3 млн. бутылок вина в 44 страны мира, что на 61% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и получила 100,3 млн. долларов дохода.