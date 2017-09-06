Президент Азербайджана: «Происходящее на Корейском полуострове - источник серьезной опасности» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-06 13:58 | www.apa.az | 2

6 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суном.

Как сообщает АПА, глава государства выразил уверенность в том, что визит заместителя председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суна сыграет важную роль в развитии азербайджано-корейских связей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул хороший уровень двусторонних отношений между нашими странами. Глава государства отметил успешное сотрудничество в экономической и политической областях, в сфере культуры и особо отметил значимость проведения дней культуры Кореи в Азербайджане.

В свою очередь, Парк Джу-сун заявил, что, главной целью визита является улучшение межпарламентских связей двух стран. Парк Джу-сун сообщил главе нашего государства о напряженной ситуации на Корейском полуострове. Он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку этому процессу.

Президент Ильхам Алиев заявил, что события на Корейском полуострове вызывают обеспокоенность и являются серьезным источником опасности. Глава государства выразил надежду на скорейшую разрядку напряженности в этом регионе мира.

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6 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суном.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.