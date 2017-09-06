В парижском метро произошел взрыв

2017-09-06 13:40 | www.oxu.az | 2

СМИ сообщили о том, что в метро французской столицы произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az, сообщение об этом передал сайт телеканала «Звезда». Кроме того, о взрыве сообщил также американский Twitter-канал Breaking News. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Подробности выясняются.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли 153 человека, более 200 человек получили ранения. Президент Франции тогда объявил о введении режима чрезвычайного положения и закрытии границ. По версии следствия, одним из главных организаторов парижских терактов был гражданин Франции Салах Абдеслам. Установлено, что он занимался переправкой в Европу террористов, постоянно перемещался по разным странам на арендованных автомобилях. После парижских терактов он подался в бега, но был задержан в Бельгии.

A.M.