Узбекистан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до $500 млн

2017-09-06 13:45 | www.trend.az | 1

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан намерены довести товарооборот с Кыргызстаном до 500 миллионов долларов в год. Об этом говорили представители деловых кругов обеих стран на бизнес-форуме, состоявшемся в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Бишкек, сообщило "Национальное информагентство Узбекистана" (УзА).

Для участия в деловом событии в Кыргызстан прибыла делегация из Узбекистана в составе представителей Минвнешторга республики, Госкомитета по инвестициям, Торгово-промышленной палаты РУ и бизнесменов.

Всего в работе бизнес-форума приняли участие более 20 компаний из Узбекистана и более 40 - из Кыргызстана.

Стороны отметили, что у двух стран есть все предпосылки и экономические возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

В первой половине 2017 года товарооборот между странами увеличился в два раза, и ожидается, что к концу года объем двусторонней торговли составит 280 миллионов долларов. По словам председателя ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, Узбекистан готов импортировать продукцию горнорудных предприятий, создавать совместные производства по выпуску кондитерских изделий, переработке автомобильных шин, продуктов питания, бытовой техники.

По итогам бизнес-форума достигнута договоренность между компаниями двух стран о реализации проектов на общую сумму 115 миллионов долларов.

Президент Узбекистана во вторник прибыл в Бишкек с двухдневным государственным визитом. Накануне состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с участием правительственных делегаций. По итогам переговоров подписаны 14 межправительственных документов по широкому спектру развития сотрудничества между странами.

(Автор: Демир Азизов)