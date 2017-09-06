Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном принимает участие в крупнейшем в Европе Экономическом Форуме

2017-09-06 14:11 | www.apa.az | 2

«Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» получила приглашение для участия в Экономическом Форуме в Польском городе Крыница-Здруй, который проходит с 5-7 Сентября 2017-года.

Как сообщает АПА, на Форуме Платформу Мира представляют Сокоординатор Платформы от Азербайджана Орхан Набиев и со-основатель Платформы Мира Ваге Аветян. У них запланированы доклады об основных темах Форума на пленарных заседаниях и ряд официальных встреч.

Отметим, Экономический форум в Крынице (Польша) - ежегодная международная встреча представителей экономической и политической элиты Центрально-Восточной Европы, которая начиная с 1992 года происходит в польском курортном городе Крыница-Здруй в первой половине сентября. Инициатором конференции является Зигмунд Бердыховский, а организатором Фонд «Институт восточноевропейских исследований».



В этом году на открытии форума приняли участие Президент Польши господин Анджей Дуда, Президент Македонии господин Георге Иванов и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили.